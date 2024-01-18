На следующей неделе Сенат рассмотрит помощь Украине — СМИ

Лидеры республиканцев и демократов в Сенате выразили оптимизм по поводу позитивного голосования.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил журналистам, что он ожидает, что на следующей неделе Сенат рассмотрит двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границы.

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Об этом пишет издание The Hill.

Макконнелл отметил, что демократы контролируют повестку дня Сената, но он выразил уверенность, что участники переговоров обнародуют соглашение в ближайшие дни.

"Я предполагаю, что на следующей неделе мы, скорее всего, обсудим это в Сенате", — объявил он.

Лидеры Республиканской партии говорят, что спорным моментом остается несогласие с полномочиями президента Джо Байдена условно-досрочно увольнять мигрантов, пытающихся прорваться в страну через южную границу.

Макконнелл, однако, утверждает, что республиканские законодатели не должны упускать возможность принять пакет мер по границе и финансированию Украины.

Лидер Республиканской партии признал, что администрации Байдена и демократам в Сенате предстоит уступить некоторые позиции в вопросе мигрантов, но он был уверен, что обе стороны в конце концов достигнут компромисса.

"Мы надеемся получить надежный пограничный пакет", — сказал он, добавив: "Я предполагаю, что это будет перед нами на следующей неделе".

В свою очередь лидер большинства в Сенате Чак Шумер повторил уверенность Макконнелла в ближайшем достижении соглашения, объявив в среду: "Мы ближе, чем когда-либо".

"Впервые я настроен оптимистично. Впервые я считаю, что шансы достичь согласия больше, чем это не сделать. Это хорошая новость", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что если представители Республиканской партии США продолжат блокировать законопроект о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, им придется "много за что заплатить".

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден планирует встретиться в Белом доме с лидерами американского Конгресса, чтобы провести переговоры по оказанию помощи Украине.

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