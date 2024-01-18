На следующей неделе Сенат рассмотрит помощь Украине — СМИ

Лидеры республиканцев и демократов в Сенате выразили оптимизм по поводу позитивного голосования.
Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил журналистам, что он ожидает, что на следующей неделе Сенат рассмотрит двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границы.
Об этом пишет издание The Hill.
Макконнелл отметил, что демократы контролируют повестку дня Сената, но он выразил уверенность, что участники переговоров обнародуют соглашение в ближайшие дни.
"Я предполагаю, что на следующей неделе мы, скорее всего, обсудим это в Сенате", — объявил он.
Лидеры Республиканской партии говорят, что спорным моментом остается несогласие с полномочиями президента Джо Байдена условно-досрочно увольнять мигрантов, пытающихся прорваться в страну через южную границу.
Макконнелл, однако, утверждает, что республиканские законодатели не должны упускать возможность принять пакет мер по границе и финансированию Украины.
Лидер Республиканской партии признал, что администрации Байдена и демократам в Сенате предстоит уступить некоторые позиции в вопросе мигрантов, но он был уверен, что обе стороны в конце концов достигнут компромисса.
"Мы надеемся получить надежный пограничный пакет", — сказал он, добавив: "Я предполагаю, что это будет перед нами на следующей неделе".
В свою очередь лидер большинства в Сенате Чак Шумер повторил уверенность Макконнелла в ближайшем достижении соглашения, объявив в среду: "Мы ближе, чем когда-либо".
"Впервые я настроен оптимистично. Впервые я считаю, что шансы достичь согласия больше, чем это не сделать. Это хорошая новость", — сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что если представители Республиканской партии США продолжат блокировать законопроект о выделении 61 миллиарда долларов помощи Украине, им придется "много за что заплатить".
Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден планирует встретиться в Белом доме с лидерами американского Конгресса, чтобы провести переговоры по оказанию помощи Украине.
Читайте также: