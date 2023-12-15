На следующей неделе Сенат США проголосует за помощь для Украины – СМИ

В Сенате понимают, что весь мир наблюдает за оказанием помощи Украине.
Сенат США проголосует за военную помощь Украине и Израилю на следующей неделе, поскольку продолжаются переговоры по изменению политики безопасности границ США, которые будут связаны с финансированием, заявил лидер сенатского большинства Чак Шумер.
Об этом пишет Reuters.
Сенат отложит свой отпуск, который должен был начаться в пятницу, и соберется в понедельник, чтобы дать участникам переговоров время для достижения соглашения, сказал Шумер.
«От нашего успеха зависит очень многое», — сказал Шумер. "Мы знаем, что мир наблюдает", — добавил он.
Президент-демократ Джо Байден призвал законодателей принять дополнительный пакет помощи, чтобы обеспечить 50 миллиардов долларов на новую безопасность Украине, поскольку она борется с Россией, а также 14 миллиардов долларов для Израиля, ведущего войну против ХАМАС в Газе.
Спикер Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Майк Джонсон, а также республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, неоднократно заявляли, что они будут голосовать за эту помощь только в том случае, если она будет соединена с новым контролем на границе США и Мексики.
Президент Украины Владимир Зеленский, возвращаясь домой после встреч в Вашингтоне, заявил, что ожидает, что Конгресс в скором времени примет необходимые меры.
В своем ночном видеообращении Зеленский сказал, что услышал от спикера Палаты Джонсона "слова уважения к нашему народу, нашей борьбе. Были важные советы, важные договоренности".
"Мы продолжим нашу работу", – сказал он. "Мы ожидаем, что Конгресс в ближайшее время утвердит ключевые решения", – сказал политик. "Мы должны победить", — резюмировал украинский лидер.
В то же время сообщалось, что американские конгрессмены ушли на каникулы, не приняв помощь Украине. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение лидера демократов в Сенате Чака Шумера по продлению на неделю работы обеих палат Конгресса США по принятию дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.
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