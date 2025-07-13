На следующей неделе в Украине может смениться правительство: кто будет вместо Шмыгаля - СМИ

Заседание правительства Шмыгаля / © Telegram/Денис Шмигаль

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Уже на следующей неделе может измениться состав Кабинета министров Украины. В частности, глава правительства Денис Шмыгаль может стать новым министром обороны вместо Рустема Умерова, которого готовят на должность посла в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

по информации собеседника издания, в новом составе правительства будут объединены некоторые министерства и произойдет общее перераспределение полномочий.

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Некоторые министры, перечень которых определяется, лишатся своих должностей.

Возглавить Кабмин может первый вице-премьер Юлия Свириденко.

Накануне, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым заявил о предстоящих «изменениях в государственных институтах», которые произойдут в ближайшее время.

«Украине нужно больше положительной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и одновременно нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства», — подчеркнул он.

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В четверг, 10 июля, на пресс-конференции в Риме президент Зеленский подтвердил возможность назначения послом в США действующего министра обороны Рустема Умерова.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента сообщили, что вместо Умерова на должность главы Минобороны рассматривают три кандидатуры, среди которых премьер-министр Дениса Шмыгаль.

Напомним, еще в начале июня активизировались разговоры об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и кадровых перестановках в Кабмине.