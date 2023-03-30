"На смерть дерутся за деньги": Фейгин объяснил, как сосуществуют кремлевские элиты

Фейгин предупредил, что, несмотря на внутреннюю борьбу, кремлевские элиты могут объединяться перед общей угрозой.

В Кремле сидят мультимиллиардеры, которые готовы "сражаться насмерть" за свое состояние и власть.

Об этом заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, передает FREEДОМ.

"Если мы говорим о верхушке, то абсолютно все они миллиардеры. Им же не нужно обязательно легализовывать свое состояние. Они, конечно, через доверенных лиц владеют миллиардами долларов", — говорит Фейгин.

По его информации, за 5 лет средний губернатор в России становится долларовым миллиардером. За один срок можно стать миллиардером.

"А вы представляете, что происходит в правительстве, в администрации президента, в силовых ведомствах? Там мультимиллиардеры, а состояние в 2-3 миллиарда это такое, там от 5 начинается", — сказал он.

По словам Фейгина, быть членом российского правительства, например, премьером – это статусное положение, обязательное условие которого – иметь миллиарды долларов. Оппозиционер добавил, что в Кремле налажена система коррупционных сдерживаний, а арбитром выступает Путин.

“И драки, и аппаратные выдавливания друг друга, там насмерть дерутся за деньги и за власть, а арбитром выступает Путин. Они представляют все разные кланы и группы, это люди чаще всего, особенно в правительстве — несамостоятельные, поскольку их кто-то направил и уполномочил. Там и силовые особы присутствуют. Однако система противовесов и коррупционных сдержек в этой клептократической системе отлажена за 10-летия. Поэтому, несмотря даже на внутреннюю борьбу, они умудряются сосуществовать и объединяться перед общей угрозой, например санкциями", — подытожил Фейгин.

Напомним, в Сеть выложили аудио вероятного разговора российского миллиардера Ахмедова и продюсера Пригожина, которые высмеивали Путина, потому что он "проиграл "95 кварталу".

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