На странице премьера Чехии появилось сообщение о нападении войск РФ: что произошло

Петр Фиала. / © Associated Press

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Хакеры 8 апреля атаковали аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы на платформе Х. На этой его платформе появились фейковые сообщения.

Об этом в комментарии Reuters заявила спикер чешского правительства Люция Мичут Есаткова.

Так, в одном из сообщений на странице Фиалы говорилось, что российские войска атаковали чешские подразделения вблизи границы с Калининградом. Позже это сообщение было удалено.

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"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", – говорится в текстовом комментарии спикера.

Кроме того, с аккаунта Фиалы были удалены сообщения на чешском и английском языках о реакции на американские тарифы.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел сказал, какие гарантии безопасности Чехия может предоставить Украине.