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На странице премьера Чехии появилось сообщение о нападении войск РФ: что произошло
Несколько сообщений по аккауту политика было удалено.
Хакеры 8 апреля атаковали аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы на платформе Х. На этой его платформе появились фейковые сообщения.
Об этом в комментарии Reuters заявила спикер чешского правительства Люция Мичут Есаткова.
Так, в одном из сообщений на странице Фиалы говорилось, что российские войска атаковали чешские подразделения вблизи границы с Калининградом. Позже это сообщение было удалено.
"Сообщение о нападении на чешских солдат не соответствует действительности", – говорится в текстовом комментарии спикера.
Кроме того, с аккаунта Фиалы были удалены сообщения на чешском и английском языках о реакции на американские тарифы.
Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел сказал, какие гарантии безопасности Чехия может предоставить Украине.