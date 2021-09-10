"На суше, море и в воздухе": помощь США в противостоянии российской агрессии будет расширяться

"На суше, море и в воздухе": помощь США в противостоянии российской агрессии будет расширяться

США и Украина на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны.

США подтвердили помощь Украине в противостоянии агрессии РФ. Кроме того, эта помощь будет расширяться.

Об этом заявила посол Украины Оксана Маркарова в интервью "Суспільному".

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"США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с самого начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что она будет расширяться", — сказала она.

Кроме того, была достигнута договоренность об углублении сотрудничества в Черноморском регионе.

"В развитии оборонной способности на суше, море и воздухе. А также в секторе кибербезопасности. Это рамочное соглашение является базой по каждому из этих приоритетов, на которой мы можем вести с нашими коллегами разговоры", — резюмировала Маркарова.

Напомним:

В Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут.

Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут. Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Новости недели: американская встреча - о чем договорились Зеленский и Байден в Вашингтоне

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