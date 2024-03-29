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На Тайване заявили, что прекращение помощи Украине со стороны США играет на руку Китаю

На Тайване заявили, что прекращение помощи Украине со стороны США играет на руку Китаю

Глава МИД Тайваня призвал США возобновить помощь Украине / Фото: Associated Press

Пекин давно пытается выставить США ненадежным международным партнером.

Прекращение дороги Украине со стороны Соединенных Штатов выиграет на руку Пекину и подтолкнет Китай к агрессии против Тайваня.

Об этом заявил глава МИД Тайваня Джозеф Ву, передает The New York Times.

Он заявил, что остановка помощи Украине подыгрывает пропаганде Пекина о том, что Соединенные Штаты не надежный партнер.

"Когда нас спрашивают, нормально ли для Соединенных Штатов отказаться от Украины, мы отвечаем отрицательно, потому что мир устроен не черно-белым образом или если вы смотрите только на один театр за раз. Мир взаимосвязан", — заявил он.

Дипломат отметил, что Китай такой шаг воспримет как слабость США и будет давить на Тайвань, надеясь, что Вашингтон и его союзники и здесь уступят в пользу Пекина.

"Китайские чиновники думают так: "Хорошо, поскольку Россия смогла это сделать, мы также сможем это сделать". Поэтому решительность Соединенных Штатов в оказании поддержки странам, страдающим авторитарной агрессией, очень важна", — подчеркнул Ву.

Также он заявил, что если Россия оккупирует большую часть Украины и заявит о своей победе, то это будет рассматриваться как победа авторитарных государств, потому что Россия, Китай, Северная Корея и Иран теперь связаны друг с другом.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай наращивает ядерный арсенал в масштабах, которых не было от Второй мировой войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что тактика "серой зоны": Китай усиливает давление на Тайвань перед инаугурацией нового президента острова.

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