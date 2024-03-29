На Тайване заявили, что прекращение помощи Украине со стороны США играет на руку Китаю

Прекращение дороги Украине со стороны Соединенных Штатов выиграет на руку Пекину и подтолкнет Китай к агрессии против Тайваня.

Об этом заявил глава МИД Тайваня Джозеф Ву, передает The New York Times.

Он заявил, что остановка помощи Украине подыгрывает пропаганде Пекина о том, что Соединенные Штаты не надежный партнер.

"Когда нас спрашивают, нормально ли для Соединенных Штатов отказаться от Украины, мы отвечаем отрицательно, потому что мир устроен не черно-белым образом или если вы смотрите только на один театр за раз. Мир взаимосвязан", — заявил он.

Дипломат отметил, что Китай такой шаг воспримет как слабость США и будет давить на Тайвань, надеясь, что Вашингтон и его союзники и здесь уступят в пользу Пекина.

"Китайские чиновники думают так: "Хорошо, поскольку Россия смогла это сделать, мы также сможем это сделать". Поэтому решительность Соединенных Штатов в оказании поддержки странам, страдающим авторитарной агрессией, очень важна", — подчеркнул Ву.

Также он заявил, что если Россия оккупирует большую часть Украины и заявит о своей победе, то это будет рассматриваться как победа авторитарных государств, потому что Россия, Китай, Северная Корея и Иран теперь связаны друг с другом.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай наращивает ядерный арсенал в масштабах, которых не было от Второй мировой войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что тактика "серой зоны": Китай усиливает давление на Тайвань перед инаугурацией нового президента острова.

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