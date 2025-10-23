На убийство россиянами журналистов Freedom отреагировал Зеленский: что заявил

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на убийство Россией журналистки телеканала Freedom Елены Губановой и оператора Евгения Кармазина в Краматорске. Глава государства подчеркнул, что это сознательная стратегия страны-агрессора.

Об этом Зеленский сказал в обращении к Евросовету 23 октября.

Президент заявил, что российские войска атаковали дроном авто, в котором находилась съемочная группа украинского телеканала Freedom. Погибли Губанова и Кармазин, еще один журналист Александр Колычев получил тяжелые ранения. Зеленский выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших.

«Их мужество в освещении правды о российской агрессии против Украины никогда не будет забыто. Также желаю скорейшего выздоровления раненому корреспонденту и силы его близким», — сказал глава государства.

Кроме того, он напомнил тот факт, что недавно российские захватчики целенаправленно убили беспилотником французского журналиста и ранили его украинского коллегу.

По словам Зеленского, с февраля 2022 года вражеские войска убили 135 представителей украинских и западных медиа.

"Это не случайности или ошибки, а сознательная стратегия России, направленная на то, чтобы заглушить все независимые голоса, которые рассказывают миру о военных преступлениях России в Украине. Благодарен всем в мире, кто не закрывает глаза на целенаправленные атаки России против журналистов и другие преступления», — высказался президент.

Он призвал журналистские организации во всем мире продолжать давить на Россию, чтобы прекратить ее войну против Украины.

Напомним, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил 23 октября, что в результате удара российского дрона «Ланцет» в Краматорске погибли журналистка и оператор телеканала Freedom — Губанова и Кармазин. Они работали в самых горячих точках Донетчины с начала полномасштабного вторжения.