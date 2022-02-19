На украинской границе в наступательной позиции Россия разместила 40% своих военных – СМИ

На украинской границе в наступательной позиции Россия разместила 40% своих военных – СМИ

Россия начала кампанию по дестабилизации ситуации на границах.

На границе с Украиной Россия разместила 40% своих военных. Они находятся в наступательной позиции.

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Об этом пишет Guardian.

Представитель оборонного ведомства США в комментарии Agence France-Presse заявил, что Москва начала кампанию по дестабилизации ситуации в Украине. Он отметил, что Вашингтон уже несколько недель предупреждает, что Россия может спровоцировать или сфабриковать инцидент в этом районе, чтобы найти повод для вторжения в Украину.

Чиновник, говоривший с журналистами на условиях анонимности, сказал, что США наблюдали значительные перемещения с военных. По оценкам США, Россия разместила более 150 000 своих военных у границ Украины.

"От сорока до пятидесяти процентов находятся в наступательной позиции. За последние 48 часов они развернулись в тактическую группу", – сказал чиновник журналистам.

Пункты тактического сбора – это районы рядом с границей, где военные подразделения разворачиваются перед атакой.

Чиновник сказал, что Москва разместила 125 батальонных тактических групп вблизи границы с Украиной по сравнению с 60 в обычное время и с 80 в начале февраля.

Напомним, по данным ОБСЕ, Россия сосредоточила у границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях до 190 тыс. военных.

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