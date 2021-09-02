"На уровне президента США вижу позитив": Зеленский оценил встречу с Байденом

"Негатива со стороны США по отношению к Украине ко мне, к моей команде, к Офису президента не было совсем", — заметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с американским президентом Джозефом Байденом почувствовал позитивное отношение США к Украине, себе и своей команде.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с Байденом в Белом доме.

"Я удовлетворен, что на уровне президента США вижу позитив. Негатива со стороны США по отношению к Украине ко мне, к моей команде, к Офису президента не было совсем. Ноль. Ни одного аспекта, даже ни одного слова. Это приятно", — заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне.

Напомним, что Байден гарантирует введение санкций в случае энергетической опасности для Украины из-за "Северного потока-2".

Напомним, что Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена.

К тому же Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудования.

Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что "президенты вывели наши отношения на новый уровень".

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