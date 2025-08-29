На Венецианском кинофестивале появился триколор РФ: Украина отреагировала

Флаг России. / © Associated Press

На днях стартовал 82-й Венецианский кинофестиваль. Во время его открытия организаторы разместили российский триколор над главной фестивальной площадкой. Украинские МИД и Минкульт осудили подобные действия

Об этом идет речь в совместном заявлении украинских министерств.

"Под этим флагом российские военные прямо сейчас совершают военные преступления. Даже сегодня (28 августа – Ред.) Россия совершила жестокое нападение на Киев и ряд других украинских городов, убив по меньшей мере 21 человека, в том числе четверых детей. В то же время, организаторы предпочитают закрывать на это глаза", - говорится в тексте заявления.

Украинские министерства отмечают, что Венецианский кинофестиваль должен "избавиться от присутствия России и российского флага". Ведь, добавляют в заявлении, "предоставление России международной культурной сцены - это не свобода искусства, а лицемерие, безразличие и поддержка еще большего террора".

Заметим, на открытии Венецианского кинофестиваля 27 августа был замечен российский флаг, который был рядом с флагами других стран-участниц.

В частности, на это обратила внимание российская художница, которая сейчас проживает в Венеции, Екатерина Марголис. По ее словам, поднятый флаг РФ может быть связан с участием во внеконкурсных показах нового документального фильма российского режиссера Александра Сокурова "Дневник режиссера".

Напомним, в этом году в основную программу, в частности, попал фильм "Несокрушимый" режиссера Бенни Сафди, в котором появится украинский боксер Александр Усик. Американская биографическая драма посвящена жизни бывшего звездного бойца UFC Марка Керра, которого играет Дуейн "Скала" Джонсон. Усику в этом фильме досталась роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.