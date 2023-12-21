"На войне как на войне": Ярош призвал к жестким шагам против Венгрии – что посоветовал

Ярош считает, что действия Украины в отношении Венгрии "должны быть системными и жесткими".
Командующий Украинской добровольческой армией, экслидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош прокомментировал последнее антиукраинское заявление премьера Венгрии Виктора Орбана и действия Будапешта по блокированию помощи ЕС Украине
Своими мыслями Ярош поделился в Facebook.
"Похоже, что власти Венгрии заняли последовательную антиукраинскую позицию и стали откровенным союзником московского Кремля. Что ж, на войне как на войне", — отметил он.
Ярош считает, что действия Украины в отношении Венгрии "должны быть системными и жесткими".
Он предлагает:
- ликвидировать на территории Украины "любые ячейки венгерского влияния – партии, общественные организации, культурные общества, религиозные структуры, памятные знаки и т.д.".
- требовать и проводить соответствующие дипломатические переговоры по исключению Венгрии из Североантлатического альянса и Европейского Союза.
- выставить большой счет союзной национал-социалистической Германии Венгрии, которая во время Второй Мировой войны "проводила на территории Украины жестокую политику геноцида в отношении украинского и еврейского народов".
- "сделать максимум для ликвидации пророссийского режима Орбана и приведения к власти в Венгрии лояльного правительства Украины".
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан цинично объяснил, почему называет вторжение РФ в Украину не войной, а "спецоперацией".
14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС поддержали открытие переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз. Во время голосования Орбан демонстративно покинул зал.
Кроме того, Венгрия наложила вето на выделение 50 млрд евро помощи Украине от ЕС.
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