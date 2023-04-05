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На временно оккупированной части Запорожья вывозят людей в застенки без объяснения причин

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
728
Время на прочтение
1 мин
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На временно оккупированной части Запорожья вывозят людей в застенки без объяснения причин

Фото: Associated Press

Оккупанты продолжают осуществлять "фильтрационные мероприятия" в отношении жителей временно захваченных районов Запорожской области.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Несмотря на то, что регион был захвачен более года назад, и россияне даже отчитались о «референдуме», оккупанты продолжают репрессии против местного населения. В частности, на неделе сообщается о ряде случаев похищения людей.

Людей вывозят в застенки без объяснений причины, родственникам длительное время не сообщают, где содержатся заключенные.

Напомним, оккупанты хотят привлечь 105 тыс. правоохранителей для борьбы с "экстремизмом" на временно захваченных территориях. Полицаев планируют набрать из бывших ментов и коллаборантов.

Напомним, двое российских оккупантов уже получили приговор суда за военные преступления против женщин и детей в Бучанском районе. Они ворвались в частный дом и, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей.

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Дата публикации
Просмотры
728
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