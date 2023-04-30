На временно оккупированной Луганской области наступил гуманитарный кризис: гражданские не получают медикаментов

Во временно оккупированных районах Луганщины обостряется гуманитарный кризис, ведь большинство медикаментов идут на нужды россиян.
После перевода большинства больниц региона в формат работы военных госпиталей гражданское население не может получить медицинские услуги.
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
В то же время люди столкнулись с серьезным дефицитом медикаментов, поскольку преимущество в лечении отдается российским военным руководителем оккупационных органов.
В то же время, существенно выросли цены на продукты первой необходимости. Вместе с ростом цен – растет безработица.
Центр национального сопротивления призывает гражданское население продолжить помощь Силам обороны.
"Информировать украинские войска о передвижении и размещении врага. Ваша помощь приближает победу и деоккупацию нашей земли", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские "добровольцы" убегают с фронта и жалуются на обвинения в дезертирстве.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия запретила оккупантам сдаваться в плен, даже "при условии полного окружения".
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