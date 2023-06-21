На временно оккупированных территориях детей заставляют писать письма российским военным

Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида.

На временно оккупированных территориях оккупационная администрация через подконтрольных учителей заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским захватчикам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, соответствующие письма централизованно писали в лагерях Бердянска и Мелитополя. Дети делали это под запись пропагандистов. Сами письма переписывались с экземпляра и под диктовку российских учителей, которых завезли в регион.

Заметим, что россияне превратили школы в ТОТ в пропагандистские ячейки и штрафуют родителей, которые не отдают детей в эти школы, а также угрожают им лишением родительских прав.

В самих школах созданы «молодежные» и милитаристические движения, вступление в которые фактически принудительно. Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида.

Центр национального сопротивления призывает местное приближение деоккупации украинских городов и передавать информацию о враге.

Напомним, бойцы ССО показали, как уничтожают кафиров прямо в окопах (видео).

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