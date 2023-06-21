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На временно оккупированных территориях детей заставляют писать письма российским военным

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
38
Время на прочтение
2 мин
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На временно оккупированных территориях детей заставляют писать письма российским военным

Россияне превратили школы в ТОТ в пропагандистские ячейки / Фото: Associated Press

Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида.

На временно оккупированных территориях оккупационная администрация через подконтрольных учителей заставляет детей в пришкольных лагерях писать письма российским захватчикам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, соответствующие письма централизованно писали в лагерях Бердянска и Мелитополя. Дети делали это под запись пропагандистов. Сами письма переписывались с экземпляра и под диктовку российских учителей, которых завезли в регион.

Заметим, что россияне превратили школы в ТОТ в пропагандистские ячейки и штрафуют родителей, которые не отдают детей в эти школы, а также угрожают им лишением родительских прав.

В самих школах созданы «молодежные» и милитаристические движения, вступление в которые фактически принудительно. Такая политика направлена на уничтожение самоидентификации целого поколения украинцев, что является признаком геноцида.

Центр национального сопротивления призывает местное приближение деоккупации украинских городов и передавать информацию о враге.

Напомним, бойцы ССО показали, как уничтожают кафиров прямо в окопах (видео).

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Дата публикации
Просмотры
38
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