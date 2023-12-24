На временно оккупированных территориях врагу не хватает квалифицированных кадров — сопротивление

Враг пытается ускорить интеграцию захваченных территорий в ТОТ.

По имеющейся информации, противник ставил своей целью до конца года максимально интегрировать ВТО юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля России.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Целью России является завершение формирования территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти. Следовательно, российско-оккупационные администрации будут продолжать следовать указаниям из Кремля, в частности о предоставлении гражданства России.

Однако сейчас наблюдаются значительные проблемы оккупантов с набором квалифицированного кадрового состава из-за отсутствия необходимого количества коллаборантов.

"Центр национального сопротивления напоминает всем коллаборантам и тем, кто намерен помогать врагу, что, сотрудничая с оккупационными властями, ты будешь ликвидирован или осужден в соответствии с действующим законодательством Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на коммунальные предприятия временно оккупированного города Бердянска Запорожской области начали развозить повестки для мобилизации в российскую армию.

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