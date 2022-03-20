На время военного положения СНБО запретил деятельность 11 партий — Зеленский

В списке – "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В период военного положения в Украине запрещена деятельность 11 политических партий, лидеры и члены которых довольно часто продуцируют пророссийскую риторику.

Решение о запрете деятельности этих партий утвердил СНБО, сообщил в ночном обращении 20 марта президент Украины Владимир Зеленский.

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"Я хочу напомнить всем политическим деятелям из любых лагерей: военное время очень хорошо показывает мизерность личных амбиций тех, кто пытается поставить собственные амбиции, собственную партию или карьеру выше интересов государственных, интересов народа. Кто прячется где-то по тылам, но делает вид, якобы только он заботится об обороне. Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха. Но получит жесткий ответ", — сказал Зеленский.

Президент сказал, что СНБО принял решение о запрещении деятельности 11 партий, "учитывая полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией, и связи некоторых политических структур с этим государством".

Список запрещенных в Украине партий на период военного положения:

"Оппозиционная платформа – За жизнь";

"Партия Шария";

"Наши";

"Оппозиционный блок";

"Левая оппозиция";

"Союз левых сил";

"Держава";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины";

"Социалисты";

"Блок Владимира Сальдо".

"Министерству юстиции поручено безотлагательно принять в установленном порядке исчерпывающие меры по запрету деятельности указанных политических партий. Каждый сейчас должен заботиться об интересах нашего государства. Об интересах Украины. Потому что это ради нас. Потому что это ради жизни", - отметил Зеленский.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 24 дня войны

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