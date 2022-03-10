На встрече Кулебы с Лавровым обсуждали вероятную встречу Зеленского с Путиным – данные Чавушоглу

На встрече Кулебы с Лавровым обсуждали вероятную встречу Зеленского с Путиным – данные Чавушоглу

Однако окончательного подтверждения, что такая встреча точно состоится, не было ни от одной из сторон.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 10 марта, что на встрече в Анталии его российского коллеги Сергея Лаврова и украинского – Дмитрия Кулебы обсуждались перспективы встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Об этом сообщило агентство "Анадолу".

"Чавушоглу сообщил на встрече с участием Лаврова и Кулебы в Анталии, что обсуждалась тема организации встречи президентов России и Украины", — говорится в сообщении.

В свою очередь, издание "Сабах" отмечало, что Чавушоглу считал самым весомым результатом переговоров Кулебы и Лаврова установление контакта на таком министерском уровне между РФ и Украиной. Турецкий министр также сообщил, что Украина рассматривает Турцию как один из возможных гарантов режима устойчивого прекращения огня в своем государстве.

Напомним, 3 марта Зеленский в очередной раз предложил Путину провести прямой диалог.

Однако 10 марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для встречи президента РФ с президентом Украины необходима необходимость, для которой нужно провести подготовительную работу.

ТСН.ua

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