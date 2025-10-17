- Дата публикации
На встрече с Трампом Зеленский назвал условия для переговоров с Россией
Украинский президент сообщил, что будет говорить с Дональдом Трампом о том, что нужно для того, чтобы посадить российского президента Владимира Путина за стол переговоров.
Во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для начала мирных переговоров с Россией необходимо обеспечить прекращение огня.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.
«Вы видите, что на Ближнем Востоке очень трудно поддерживать режим прекращения огня. Это всегда трудно. Мы должны убедиться, что Путин не хочет больше войны», — сказал Зеленский.
При этом украинский президент отметил, что будет говорить с хозяином Белого дома о том, «что нам нужно, чтобы подтолкнуть Путина за стол переговоров».
«Двусторонний формат, трехсторонний формат — безразлично», — добавил он.
Владимир Зеленский добавил, что для украинцев, которые подвергаются ежедневным нападениям государства-агрессора, лучшей гарантией безопасности было бы вступление в НАТО.
«Мы должны самостоятельно определиться, куда мы хотим поступить», — сказал он.
Также он отметил, что важной для Украины будет помощь оружием и двусторонние гарантии от союзников, в частности от США.
«Это важнейший документ, потому что США это очень большая сила», — подытожил украинский лидер.
Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным в любом формате, но не в Беларуси и не в России.