На выборах мэра Нью-Йорка побеждает бывший полицейский

За сенатора Эрика Адамса проголосовали 70,5% избирателей.

В Нью-Йорке во вторник, 2 ноября, прошли выборы мэра. По предварительным данным, побеждает 61-летний кандидат от демократов бывший полицейский афроамериканец Эрик Адамс.

Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что за сенатора Эрика Адамса проголосовали 70,5% избирателей.

Его соперник, кандидат от Республиканской партии, ведущий радио-шоу 67-летний Кертис Слива, имеющий польские корни, набирает около 25%.

Напомним:

Нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пробыл в должности два срока и, согласно законодательству, не участвовал в выборах.

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