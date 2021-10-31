На выборах в Грузии побеждают кандидаты от правящей партии: оппозиция не признает результаты

На выборах в Грузии побеждают кандидаты от правящей партии: оппозиция не признает результаты

По предварительным данным правящая партия набрала - 48,56%.

Кандидаты правящей партии "Грузинская мечта" лидируют во всех 20 муниципалитетах, где проходил второй тур местных выборов, заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Об этом пишет Интерфакс.

"Согласно официальным данным подписанных актов итогов голосования с практически всех избирательных участков, лидируют кандидаты нашей партии. В частности, в Тбилиси подсчитаны данные с 645 из 769 участков, и лидирует наш кандидат в мэры Каха Каладзе с 55,6% поддержки избирателей", - сказал Кобахидзе.

Эти данные получены от представителей "Грузинской мечты" в избирательных комиссиях.

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"Оппозиция должна ждать очередных парламентских выборов в 2024 году", - заметил Кобахидзе.

ЦИК Грузии подсчитал итоги состоявшегося голосования на местных выборах на 1446 из 3743 избирательных участках. По имеющимся данным правящая партия набрала - 48,56%, оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 31,23%.

Также в пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Рустави, Поти и Кутаиси - на выборах мэров побеждают кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Но кандидат в мэры города Рустави, один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе заявляет, что его партия не признает итоги второго тура местных выборов, которые были сфальсифицированы властями.

"Мы не примем итоги выборов, навязанные нам насильниками, и предпримем соответствующие меры, в том числе и острый протест. Этот насильственный акт, совершенный властями, никогда не будет признан демократическими выборами. Мы намерены бороться", - сказал он.

По его словам, партия "Единое национальное движение" очень скоро сообщит о методах и стратегии борьбы, включая неповиновение властям и уличные акции.

Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

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