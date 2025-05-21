На выборах в Румынии "голосовали мертвые люди": проигравший Симион решил оспорить результаты

Пророссийский лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион / © скриншот с видео

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Пророссийский лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион, который уступил победу на президентских выборах в Румынии проевропейскому мэру Бухареста Никушору Дану, объявил, что его партия оспорит результаты голосования в Конституционном суде.

С этим заявления Симион выступил в прямом эфире в социальной сети Facebook.

«Мы оспорим избрание Никушора Дана в конституционном суде по тем же причинам, по которым они отменили выборы в декабре», — заявил Симион.

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Он заявил, что во время выборов его оппоненты задействовали «целый механизм мошенничества», покупая голоса. Кроме того он обвинил во вмешательстве в избирательный процесс Молдову и Францию, потребовав взять показания у основателя Telegram Павла Дурова о том, как правительство Макрона «цензурировало голоса» румынских избирателей.

«Потому что на выборах 18 мая голосовали умершие люди, и ни один подсчет в мире не может показать нам, что проголосовало более 11,5 млн румын», — добавил он.

Симион пообещал, что будет действовать по закону «как внутри страны, так и на международном уровне».

«Я хочу объявить вам, что так же, как Кэлин Георгеску был несправедливо отстранен от избирательной кампании, а выборы [в декабре 2024 года — ред.] были аннулированы необоснованно, без доказательств, мы будем оспаривать избрание Никушора Дана в Конституционном суде, по тем же причинам, по которым они аннулировали выборы в декабре. Я зарегистрировался на эту кампанию в конце марта не для того, чтобы стать президентом, а для того, чтобы восстановить справедливость», — заявил Джордже Симион.

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Напомним, Джордже Симион, лидер националистической партии AUR, публично признал свое поражение на президентских выборах в Румынии. Во втором туре победу одержал бывший мэр Бухареста Никушор Дан - он получил 53,78% голосов, согласно результатам подсчета почти всех бюллетеней.