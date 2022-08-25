На юге поймали "охотника" на HIMARS и жителя Одессы, оправдывающего вторжение РФ

В рамках контрдиверсионных мер правоохранительными структурами обнаружено и сообщено о подозрении жителю Одессы, который оправдывал вооруженное вторжение России в Украину и преступные действия оккупантов.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в сообщении в Facebook.

В ходе следственных действий у него обнаружены и изъяты внутренний и загранпаспорта гражданина вражеского государства, пенсионное удостоверение майора ФСБ и российские банковские карты. Продолжаются следственные действия, вражеский агент – под стражей.

Еще один агент РФ, задержан во время «охоты» за позициями украинских HIMARS в прифронтовых районах Николаевщины. Сейчас и этот шпион под стражей продолжаются следственные действия.

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Напомним, Александр Вилкул подтвердил, что Россия стягивает военную технику и живую силу в направлении Кривого Рога.

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