"На Западе будут разжигать антироссийскую истерию": какие дезинформации и фейки 13 августа распространяли оккупанты

Центр противодействия дезинформации продолжает находить и развеивать фейки противника.
В течение 13.08.2022 оккупанты распространили:
- Дезинформацию
Российский политолог-пропагандист Вадим Корнилов заявил: «На Западе будут разжигать антироссийскую истерию и будут обвинять Россию во всех бедах – даже прекрасно зная, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Но надо понимать: после того, как (война – ред.) будет успешно завершена, обвинения в адрес РФ будут бессмысленными».
- Фейк
В МО РФ заявили, что «военнопленные ВСУ решили остаться на подконтрольной РФ территории из-за нежелания воевать… все они добровольно сдались, чтобы сохранить жизнь… сейчас это удается немногим, поскольку бойцы нацбатов выполняют роль заградительных отрядов и не позволяют покидать позицию».
- Манипуляцию
Коллаборант-«руководитель» временно оккупированных территорий Николаевщины Юрий Барбашов заявил: «жители Снигиревки в Николаевской области, расположенной вблизи фронта, смогут принять участие в референдуме о воссоединении Херсонской области с Россией».
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