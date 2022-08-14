"На Западе будут разжигать антироссийскую истерию": какие дезинформации и фейки 13 августа распространяли оккупанты

В течение 13.08.2022 оккупанты распространили:

Дезинформацию

Российский политолог-пропагандист Вадим Корнилов заявил: «На Западе будут разжигать антироссийскую истерию и будут обвинять Россию во всех бедах – даже прекрасно зная, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Но надо понимать: после того, как (война – ред.) будет успешно завершена, обвинения в адрес РФ будут бессмысленными».

Фейк

В МО РФ заявили, что «военнопленные ВСУ решили остаться на подконтрольной РФ территории из-за нежелания воевать… все они добровольно сдались, чтобы сохранить жизнь… сейчас это удается немногим, поскольку бойцы нацбатов выполняют роль заградительных отрядов и не позволяют покидать позицию».

Манипуляцию

Коллаборант-«руководитель» временно оккупированных территорий Николаевщины Юрий Барбашов заявил: «жители Снигиревки в Николаевской области, расположенной вблизи фронта, смогут принять участие в референдуме о воссоединении Херсонской области с Россией».

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