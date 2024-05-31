На Западе были в шоке: Пристайко резко высказался о провале в подготовке к войне

Пристайко, не называя имен, упрекнул власти, что перед вторжением некоторые позволяли себе сказать, что Запад специально нагнетает ситуацию.

Эксчельник МИД и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко откровенно назвал причины провала в подготовке к полномасштабному вторжению.

Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Максиму Крапивному.

"Вы же помните, какое было общее настроение. Что некоторые позволяли себе сказать, что это специально нагнетается, чуть ли не намеренно делается "англосаксами". Я не понимал... что есть основания думать, что против нас работают западные газеты, что против нашей экономики работают западные правительства. Вот с этим я никогда не соглашусь... Я знал, что надвигается опасность, я видел эти карты, разведки делились происходящим", – вспоминает дипломат.

Он напомнил, что на Западе перед вторжением у него постоянно спрашивали: "Вы этого не видите? Что с вами происходит?" На каждом интервью меня спрашивали каждый раз британские журналисты: "Вы не слышите нас? В чем ваша проблема?"

Кроме того, Пристайко жестко высказался на тему того, почему план по эвакуации женщин и детей сработал не так, как должен.

Он назвал это "трагической частью нашей истории, которая после завершения войны будет не раз обсуждаться и станет точно следующим политическим оружием".

"Каждое следующее правительство будет тыкать это нынешнему правительству или остаткам этой команды", – уверен экс-министр.

Напомним, Вадима Пристайко уволили с должности посла Украины в Британии в июле 2023-го. Он возглавлял диппредставительство с июля 2020 года.

Увольнение Вадима Пристайко совпало с его упреком президенту Владимиру Зеленскому за "нездоровый сарказм" в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине стоит быть более благодарной западным союзникам за оказанную помощь. В ответ Зеленский выразил готовность "утром просыпаться и благодарить министра лично".

Вадим Пристайко, комментируя слова президента, сказал: "Я не думаю, что это здоровый сарказм". Впоследствии Пристайко добавил, что "сарказм между дружественными странами не нужен".

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