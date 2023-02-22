На Западе думают, что делать с РФ после войны – Ермак

Руководитель ОП отмечает, что если России удастся избежать ответственности, агрессия может повториться.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на Западе еще не приняли окончательного решения о будущем России после победы Украины.

Об этом руководитель ОП сказал во время беседы с журналистами.

"Точного ответа на этот вопрос нет. Но моя позиция в том, что если все останется так, как есть сейчас, риск того, что российская агрессия может повториться, очень велик", – считает Ермак.

В то же время, он отметил, что у руководства Украины и США есть одинаковое понимание, что такое победа в войне с Россией – возвращение Украины к международно признанным границам 1991 года.

"Украина сегодня задает тренд, что мы должны быть участниками новой системы безопасности, что мы должны получить гарантии безопасности", – добавил глава ОП.

Ранее Андрей Ермак заявил, что Украина может вступить в НАТО раньше, чем в Европейский Союз.

Почему на Западе опасаются распада РФ

Ранее украинский дипломат Владимир Огрызко заявил, что на Западе не спешат предоставлять ВСУ все оружие, ведь боятся распада РФ.

В Сети предполагали, что именно с Чечни может начаться распад РФ. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что распад России может начаться с Татарстана.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров считает, что РФ после проигранной войны в Украине либо развалится, либо на ее месте возникнет новое государство.

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