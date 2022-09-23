На Запорожской АЭС может увеличиться количество представителей МАГАТЭ

Об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишет Укринформ.

«Мы обсудили дальнейшие шаги по безопасности на ЗАЭС и его демилитаризации. Мы ждем последующих действий от МАГАТЭ, поддержки со стороны международных партнеров, чтобы мы все могли выдохнуть и больше не были объектами ядерного террора со стороны РФ», — отметил он.

Западные партнеры поражены обстрелами Россией Южноукраинской АЭС.

«Мир взволнован террором РФ», – добавил он.

Во время встречи Гросси заверил, что увеличит количество представителей МАГАТЭ на ЗАЭС. Сейчас их только двое, и они следят за техническими параметрами работы станции, радиационного уровня. В то же время, Гросси, по словам премьера, не уточнил, какое количество специалистов дополнительно направит на ЗАЭС.

На встрече обсуждался вопрос демилитаризации – самой станции, города Энергодара и 30-километровой зоны вокруг АЭС.

«Пока Россия продолжает террор и как террорист не хочет отказываться от возможности терроризировать Украину и мир. Посмотрим, сработает ли международное давление на Россию, чтобы все-таки снять опасность», — резюмировал Шмигаль.

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Как сообщалось, российские кафиры в ночь на 19 сентября запустили ракету по Южноукраинской АЭС. Это — ракета типа "Искандер", которая попала ориентировочно в 300 метрах от ядерного реактора.

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