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На Житомирщине "УДАР Виталия Кличко" возглавил первый заместитель главы облсовета Дзюбенко

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На Житомирщине "УДАР Виталия Кличко" возглавил первый заместитель главы облсовета Дзюбенко

Первый заместитель главы облсовета Олег Дзюбенко возглавил партию "УДАР Виталия Кличко" в Житомирской области, его заместителем стал известный журналист Егор Чечеринда. Такое решение принято на общем собрании областной организации партии, сообщает Пресс-служба "УДАРа".

Как отметил новоизбранный глава "УДАРа" на Житомирщине Олег Дзюбенко, партия "УДАР" стала платформой объединения для защиты интересов украинцев.

"Мы откликнулись на призыв Виталия Кличко к местному самоуправлению, представителям общественного сектора, экспертам и всем неравнодушным гражданам консолидировать усилия в борьбе с вызовами, которые стоят перед Украиной. Перед нами – много задач. Мы должны сформировать мощную команду на Житомирщине, которая последовательно будет отстаивать интересы местного самоуправления, искать и предлагать эффективные способы решения проблем украинцев, прилагать максимум усилий для достижения европейских стандартов жизни в Украине", – сказал Олег Дзюбенко.

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Он отметил, что "УДАР" является командой сильных людей, во главе которых стоит сильный лидер, команду партии объединяют идеи демократии, развития, защиты интересов граждан и справедливого общественного уклада.

"Убежден, что нас ждут новые свершения и победы, потому что мы – сила, сформированная на взаимном уважении друг к другу и ответственности за принимаемые решения. У нас есть сильный лидер, мы создаем сильную команду, мы видим Украину сильной. Украина будет сильной!", – резюмировал Олег Дзюбенко.

В течение месяца начнет работу открытый офис областной партийной организации по адресу г. Житомир, ул. Бассейная, 2-А.

Дата публикации
Просмотры
76
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