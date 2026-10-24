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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Набивает карманы благодаря Путину»: дипломат резко высказался о Трампе и переговорах

Путин и Трамп имеют общие коммерческие интересы и рассматривают Европу как противника.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Дональд Трамп и Путин

Дональд Трамп и Путин / © ТСН

Нынешний переговорный процесс по Украине может служить прикрытием для бизнес-соглашений президента США Дональда Трампа и диктатора Путина.

Об этом дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь в 2010-2011 годах Роман Бессмертный, рассказал в эфире Эспрессо.

Бессмертный подчеркнул, что Украина должна настаивать на полноценном участии Европы в переговорном процессе и ее представлении как единственного политического игрока. По его убеждению, без этого Киеву не следует продолжать переговоры.

«Все то, что называется ныне переговорами, — это не переговоры. Это ширма, за которой следует бесконечное дело: дизель-дел, нефтяное дело. Там можно набирать столько вещей, где Трамп и его мародеры Кушнер с Виткоффом и другие, потому что они расплодились сейчас по всему миру», — отметил дипломат.

Он считает, что нынешний переговорный процесс фактически прикрывает коммерческие договоренности в разных областях — от торговли нефтью до других бизнес-интересов.

По словам Бессмертного, к этим процессам причастны не только Трамп, но и представители его окружения, в частности Джаред Кушнер и Стив Виткофф, а также связанные с ними бизнес-партнеры, занимающие дипломатические должности в разных странах.

Дипломат утверждает, что бизнес-интересы американского и российского лидеров сформировались задолго до нынешних переговоров. Он также поставил под сомнение предположение о возможной зависимости Трампа от компрометирующих материалов, якобы имеющихся у Путина.

«Все это действительно давно уже является совместным бизнесом. И когда говорят, что какие-то особенные документы есть у Путина на Трампа, какие документы? А Трамп давным-давно набивает себе карманы, являясь президентом, благодаря тому, что у него есть Володя — бизнес-партнер, с которым у них обоих есть зависимость», — сказал Бессмертный.

В то же время, он отметил, что общие интересы не исключают соперничества между Трампом и Путиным. По его словам, они могут конкурировать между собой и наносить друг другу политические удары, однако это не отменяет их заинтересованность в общих бизнес-схемах.

По мнению Бессмертного, несмотря на разногласия и конкуренцию, Трамп и Путин имеют общего противника — Европу. Дипломат считает, что этим объясняется необходимость рассматривать события на европейском континенте сквозь призму интересов обоих лидеров.

«Поэтому у них нынешняя ситуация: Европа для обоих этих лиц враг. И потому все, что сейчас происходит в Европе, — это участие, долевое участие Трампа и Путина», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники опасаются, что Трамп может давить на Украину, чтобы добиться договоренности с Путиным на условиях Москвы.

Мы ранее информировали, что бывший советник Билла и Хиллари Клинтонов Сидни Блюменталь считает, что политика Дональда Трампа может ослабить позиции Украины и позволить России добиться выгодных для себя договоренностей.

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