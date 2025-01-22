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Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с директором и инициировал международный аудит деятельности

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Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с директором и инициировал международный аудит деятельности

На официальной странице Агентства оборонных закупок сообщили о важных решениях, принятых Наблюдательным советом. В частности, был единогласно продлен контракт с действующим директором АОЗ Мариной Безруковой на один год.

Также Наблюдательный совет единогласно поддержал инициативу по проведению комплексного аудита деятельности Агентства с привлечением международного совета аудиторов НАТО.

В заявлении отмечается, что аудит будет охватывать:

  • оценку финансовой отчетности;
  • анализ управленческих и операционных процессов;
  • проверку соответствия деятельности международным стандартам, включая стандарты НАТО;
  • оценку соблюдения принципов прозрачности и подотчетности.

Агентство оборонных закупок обязалось предоставить всю необходимую документацию и максимально содействовать проведению аудита, подчеркивая важность прозрачности и доверия в своей деятельности.

«Благодарны Наблюдательному совету за субъектность, единодушие, доверие и поддержку в реформировании оборонных закупок», – говорится в заявлении.

Проведение международного аудита под эгидой НАТО станет важным шагом для повышения эффективности и прозрачности работы Агентства, которое играет ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны.

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