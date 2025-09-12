НАБУ должно расследовать конфликт интересов Гетманцева в игорном бизнесе из-за его доли в «М.С.Л.» – военный

© ukrinform.ua

«Снова Гетманцев в новостях – и снова бессмысленные обвинения. Вчера были ФЛПы, затем маркетплейсы, рабочие, металлурги, химики, аграрии, айтишники. Теперь – игорный бизнес. Так "недоплатили 30 млрд". Нет, уже 25. Нет, стоп – аж 100! Цифры берутся с потолка. Цель одна – громкий заголовок. За этим – пустота», – сказал Сазонов.

По его словам, невозможно поверить, что глава налогового комитета не умеет пользоваться калькулятором. «Значит, делает это сознательно. Сколько бы бюджет получал, если бы налоговую политику не строили такие вредители? – добавил он.

Сазонов напомнил, что у Гетманцева уже забрали контроль над игровой сферой, а Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) расформировали. «Понятно, почему ему так болит: все деньги до депутатства он заработал в игорном бизнесе, владея долей в М.С.Л. И этот очевидный конфликт интересов не смущает ни НАБУ, ни всю антикоррупционную экосистему», – резюмировал политолог.