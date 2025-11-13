- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 474
- Время на прочтение
- 2 мин
НАБУ готовило мероприятия по Ермаку: СМИ раскрыли странное совпадение с заявлением главы ОП
Журналисты «Украинской правды» обнаружили странную связь. Заявление Андрея Ермака о взятке за трудоустройство в ОП совпало с загрузкой в реестр постановлений по операции «Мидас».
Внезапное видеообращение Андрея Ермака о задержании дельца-взяточника может быть совсем не случайным. Однако журналисты обнаружили удивительное совпадение.
Об этом говорится в статье УП «Свинарчуки» Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны».
7 ноября внезапно появилось видеообращение руководителя Офиса президента. В нем Ермак сообщил, что полиция задержала дельца, требовавшего взятку за трудоустройство в ОП, якобы прикрываясь именем его родственника.
Однако самое главное другое. По данным источников «Украинской правды» в политических кругах, заявление руководителя ОП почти совпало с получением Офисом президента тревожной информации.
Но именно в это время в НАБУ и САП готовились мероприятия, в том числе и по самому Андрею Ермаку. Журналисты предполагают, что внезапное видеообращение главы ОП о мелком мошеннике могло быть превентивным действием, чтобы сбить информационную волну от гораздо более громкого расследования.
Дело «Энергоатома»: что известно
10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии «Энергоатом», разоблаченной во время операции «Мидас».
По данным следствия, организованная группировка систематически получала «откаты» в размере 10–15% от суммы контрактов. Схему назвали «Шлагбаум».
После окончания операции антикоррупционных органов, разоблачившей злоупотребление в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.
На так называемых «пленках Миндича» участники преступной группы фигурируют под псевдонимами «Карлсон», «Профессор», «Рокет», «Тенор», Че Гевара, Шугармен и Реформатор.
ТСН.ua собрал все, что известно о ключевых участниках коррупционной схемы, их связях и деталях расследования.
Президент Владимир Зеленский также заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме».