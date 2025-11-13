НАБУ готовило мероприятия по Ермаку: СМИ раскрыли странное совпадение с заявлением главы ОП

Андрей Ермак / © Getty Images

Реклама

Внезапное видеообращение Андрея Ермака о задержании дельца-взяточника может быть совсем не случайным. Однако журналисты обнаружили удивительное совпадение.

Об этом говорится в статье УП «Свинарчуки» Зеленского. Как друзья президента разворовывали страну во время войны».

7 ноября внезапно появилось видеообращение руководителя Офиса президента. В нем Ермак сообщил, что полиция задержала дельца, требовавшего взятку за трудоустройство в ОП, якобы прикрываясь именем его родственника.

Реклама

Однако самое главное другое. По данным источников «Украинской правды» в политических кругах, заявление руководителя ОП почти совпало с получением Офисом президента тревожной информации.

Но именно в это время в НАБУ и САП готовились мероприятия, в том числе и по самому Андрею Ермаку. Журналисты предполагают, что внезапное видеообращение главы ОП о мелком мошеннике могло быть превентивным действием, чтобы сбить информационную волну от гораздо более громкого расследования.

Дело «Энергоатома»: что известно

10 ноября НАБУ обнародовало подробности масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии «Энергоатом», разоблаченной во время операции «Мидас».

По данным следствия, организованная группировка систематически получала «откаты» в размере 10–15% от суммы контрактов. Схему назвали «Шлагбаум».

Реклама

После окончания операции антикоррупционных органов, разоблачившей злоупотребление в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.

На так называемых «пленках Миндича» участники преступной группы фигурируют под псевдонимами «Карлсон», «Профессор», «Рокет», «Тенор», Че Гевара, Шугармен и Реформатор.

ТСН.ua собрал все, что известно о ключевых участниках коррупционной схемы, их связях и деталях расследования.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министер энергетики Светлана Гринчук должны покинуть свои должности из-за дела, связанного с коррупционной схемой в «Энергоатоме».