НАБУ и САП подтвердили разоблачение депутата Киевсовета на взятке

НАБУ и САП подтвердили разоблачение депутата Киевсовета на взятке

Депутата и его подельников поймали на получении 1,26 млн гривен неправомерной выгоды.

Сегодня, 9 февраля, НАБУ и САП разоблачили на взятке действующего депутата Киевского городского совета и еще пять человек.

Об этом информируют пресс-службы НАБУ и САП.

В деле фигурируют:

депутат Киевского городского совета, председатель одной из постоянных комиссий Киевсовета;

помощник депутата Киевсовета;

директор коммунального предприятия;

заместитель директора коммунального предприятия;

заместитель директора коммунального предприятия;

приближенное к депутату лицо.

Злоумышленников поймали на получении 1,26 млн. грн. неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.

НАБУ

Депутат вместе с сообщниками требовали деньги у компаний за обеспечение победы в электронных торгах о праве размещения точек сезонной передвижной торговли. Следствие установило семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах.

За свои "услуги" участники преступной схемы требовали 1,39 млн. гривен в год. Их разоблачили при передаче большей части этой суммы – 1,26 млн грн.

Злоумышленников задержали. В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения им подозрения.

Отметим, что ни НАБУ, ни САП не называют фамилии задержанных, в частности, депутата Киевсовета. Однако ранее в СМИ писали, что речь идет о депутате Киевского городского совета от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне.

Напомним, что нардеп Сергей Кузьминых задержан во время получения 558 тысяч гривен взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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