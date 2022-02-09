НАБУ и САП подтвердили разоблачение депутата Киевсовета на взятке

Депутата и его подельников поймали на получении 1,26 млн гривен неправомерной выгоды.
Сегодня, 9 февраля, НАБУ и САП разоблачили на взятке действующего депутата Киевского городского совета и еще пять человек.
Об этом информируют пресс-службы НАБУ и САП.
В деле фигурируют:
- депутат Киевского городского совета, председатель одной из постоянных комиссий Киевсовета;
- помощник депутата Киевсовета;
- директор коммунального предприятия;
- заместитель директора коммунального предприятия;
- заместитель директора коммунального предприятия;
- приближенное к депутату лицо.
Злоумышленников поймали на получении 1,26 млн. грн. неправомерной выгоды при содействии в организации розничной торговли в столице.
Депутат вместе с сообщниками требовали деньги у компаний за обеспечение победы в электронных торгах о праве размещения точек сезонной передвижной торговли. Следствие установило семь таких локаций в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах.
За свои "услуги" участники преступной схемы требовали 1,39 млн. гривен в год. Их разоблачили при передаче большей части этой суммы – 1,26 млн грн.
Злоумышленников задержали. В настоящее время продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения им подозрения.
Отметим, что ни НАБУ, ни САП не называют фамилии задержанных, в частности, депутата Киевсовета. Однако ранее в СМИ писали, что речь идет о депутате Киевского городского совета от "Слуги народа" Владиславе Трубицыне.
Напомним, что нардеп Сергей Кузьминых задержан во время получения 558 тысяч гривен взятки за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
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