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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
305
Время на прочтение
1 мин

НАБУ и САП призывают украинцев не допустить внутреннего раскола и противостояния – заявление

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура призывает украинцев к единству и недопустимости внутреннего раскола.

Об этом говорится в совместном заявлении правоохранительных органов.

"Мощь и устойчивость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства", - говорится в совместном заявлении.

НАБУ и САП также призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Дата публикации
Количество просмотров
305
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