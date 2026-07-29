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НАБУ не позволяло Ермаку встречаться с Сырским: детали схемы с «выездом»
По информации центра «Межа», НАБУ не согласовывало поездку Ермака на прифронтовый пункт к Сырскому.
НАБУ не согласовало встречу бывшего главы ОП Андрея Ермака с в то время еще действующим главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Об этом сообщил Антикоррупционный центр «Межа».
Поскольку суд обязал подозреваемого Ермака носить электронный браслет и не покидать пределы столицы без разрешения следователей или суда, его адвокаты подали ходатайство о выезде.
В ответ на запрос центра Национальное антикоррупционное бюро ответило, что 13 июля адвокат Ермака подал ходатайство о разрешении посетить Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую области. Поводом для поездки указали участие Ермака как адвоката в проекте правовой помощи «Адвокат+».
По информации «Межі», в ходатайство было добавлено пять однотипных писем-обращений от воинских частей. Командиры обращались к Ермаку с просьбой лично принять участие в приеме военнослужащих для предоставления правовой помощи до 24 июля. В письмах отмечалось, что присутствие бывшего главы ОП должно способствовать решению правовых вопросов военных.
Получив разрешение исключительно на оказание юридической помощи бойцам, Ермак 16 июля прибыл прямо в пункт управления Александра Сырского.
«Ермак больше не возглавляет Офис президента и не имеет полномочий в сфере обороны… Это создает опасный прецедент: подобные поездки, формально организованные для помощи военным, могут использоваться как канал сохранения неформального политического влияния после освобождения и оглашения подозрения», — считают в Антикоррупционном центре «Межа».
Напомним, СМИ сообщали, что Андрей Ермак 16 июля посетил пункт управления тогдашнего главка Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. Журналисты связывали этот неофициальный визит с резонансным увольнением министра обороны Михаила Федорова.