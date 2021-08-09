Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

НАБУ обратится к Интерполу относительно розыска Януковича и его сына

НАБУ обратится к Интерполу относительно розыска Януковича и его сына

УНИАН

Их подозревают в присвоении Межигорья.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет пытаться обратиться в Международную организацию уголовной полиции по розыску Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга "Презентация отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года", пишет "Укринформ".

"Будем пробовать. Насколько это будет успешно, не знаю, но, конечно, мы будем стараться сделать это (обратиться в Интерпол относительно розыска Януковича и его сына — Ред.) ", — сказал Сытник.

Напомним:

"30 шагов вперед", 2014 год: захват Крыма, бегство Януковича, Боинг МН-17 и начало войны

"30 шагов вперед", 2014 год: захват Крыма, бегство Януковича, Боинг МН-17 и начало войны
Следующая публикация