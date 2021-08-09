НАБУ обратится к Интерполу относительно розыска Януковича и его сына

НАБУ обратится к Интерполу относительно розыска Януковича и его сына

Их подозревают в присвоении Межигорья.

Национальное антикоррупционное бюро Украины будет пытаться обратиться в Международную организацию уголовной полиции по розыску Виктора Януковича и его сына Александра.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга "Презентация отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года", пишет "Укринформ".

"Будем пробовать. Насколько это будет успешно, не знаю, но, конечно, мы будем стараться сделать это (обратиться в Интерпол относительно розыска Януковича и его сына — Ред.) ", — сказал Сытник.

Напомним:

Печерский районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование против экс-президента беглого Виктора Януковича по делу о разгоне и массовых расстрелах активистов на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года.

против экс-президента беглого Виктора Януковича по делу о разгоне и массовых расстрелах активистов на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Табачника, Курченко и силовиков-предателей.

"30 шагов вперед", 2014 год: захват Крыма, бегство Януковича, Боинг МН-17 и начало войны

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