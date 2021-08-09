НАБУ обратится к Интерполу относительно розыска Януковича и его сына

Их подозревают в присвоении Межигорья.
Национальное антикоррупционное бюро Украины будет пытаться обратиться в Международную организацию уголовной полиции по розыску Виктора Януковича и его сына Александра.
Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга "Презентация отчета о деятельности НАБУ и САП в I полугодии 2021 года", пишет "Укринформ".
"Будем пробовать. Насколько это будет успешно, не знаю, но, конечно, мы будем стараться сделать это (обратиться в Интерпол относительно розыска Януковича и его сына — Ред.) ", — сказал Сытник.
Напомним:
- Печерский районный суд Киева разрешил начать заочное досудебное расследование против экс-президента беглого Виктора Януковича по делу о разгоне и массовых расстрелах активистов на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Януковича, Табачника, Курченко и силовиков-предателей.