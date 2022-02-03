НАБУ объявило в розыск подозреваемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

НАБУ опубликовало повестку о вызове Кузьминых для вручения ему уведомления о подозрении. Его будут ждать там 7 февраля в 10:00.

Национальное антикоррупционное бюро 3 февраля объявило в розыск народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, которого на днях поймали на получении более полумиллиона гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как говорится в сообщении антикоррупционного бюро, решение принято из-за систематической неявки подозреваемого действующего нардепа на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов.

"31 января 2022 года защитник нардепа сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет. Однако, и сам нардеп, и его защитник отказываются сообщить следствию об учреждении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и неуведомления о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, и таким образом являются безусловным основанием для объявления его в розыск", — отметили в ведомстве.

Правоохранители отмечают, народному депутату сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал.

Напомним:

В пятницу, 28 января, в НАБУ сообщили о разоблачении действующего народного депутата Украины с поличным при получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. По данным правоохранителей, Кузьминых получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Впоследствии в "Слуге народа" подтвердили задержание нардепа-однопартийца Сергея Кузьминых на получении взятки. Глава фракции Давид Арахамия рассказал, что для однопартийцев эта новость стала шоком.

31 января 2022 года Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины народному депутату Сергею Кузьминых. Его подозревают в извлечении неправомерной выгоды.

Сам народный депутат после этого инцидента обратился с просьбой временно исключить его из фракции в Верховной Раде с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

Читайте также: