Политика
2979
НАБУ подтвердило обыски у Ермака

Следственные действия, происходящие у Андрея Ермака, санкционированы и осуществляются в рамках расследования.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Zelenskiy/Official

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что 28 ноября проводит обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

«НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали — позже», — говорится в заявлении бюро.

Напомним, ранее в этот же день об обысках у Ермака сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его данным, следственные действия проводит НАБУ и САП.

К слову, 20 ноября на закрытой встрече президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» нардепы поднимали вопрос об увольнении Ермака. Как отметила глава партии Елена Шуляк, решение о назначении или увольнении Ермака принимает исключительно Зеленский.

