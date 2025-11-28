- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2979
- Время на прочтение
- 1 мин
НАБУ подтвердило обыски у Ермака
Следственные действия, происходящие у Андрея Ермака, санкционированы и осуществляются в рамках расследования.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что 28 ноября проводит обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом сообщили в пресс-службе бюро.
«НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали — позже», — говорится в заявлении бюро.
Напомним, ранее в этот же день об обысках у Ермака сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его данным, следственные действия проводит НАБУ и САП.
К слову, 20 ноября на закрытой встрече президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» нардепы поднимали вопрос об увольнении Ермака. Как отметила глава партии Елена Шуляк, решение о назначении или увольнении Ермака принимает исключительно Зеленский.