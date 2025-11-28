НАБУ подтвердило обыски у Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак / © Zelenskiy/Official

Реклама

Дополнено новыми материалами

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что 28 ноября проводит обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщили в пресс-службе бюро.

«НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали — позже», — говорится в заявлении бюро.

Реклама

Напомним, ранее в этот же день об обысках у Ермака сообщил нардеп Ярослав Железняк. По его данным, следственные действия проводит НАБУ и САП.

К слову, 20 ноября на закрытой встрече президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» нардепы поднимали вопрос об увольнении Ермака. Как отметила глава партии Елена Шуляк, решение о назначении или увольнении Ермака принимает исключительно Зеленский.