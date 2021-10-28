НАБУ проверит, нарушает ли условия домашнего ареста подозреваемый в краже $400 тыс АРМА Павленко – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины проверит информацию о невыполнении экс-заместителем председателя АРМА Владимиром Павленко условий определенной меры пресечения – ночного домашнего ареста.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

Напомним, согласно постановлению судьи ВАКС Маркияна Галабалы, экс-замглавы АРМА Владимир Павленко находится под ночным домашним арестом (с 23:00 до 6:00) до 22 ноября 2021 года.

Информация о дальних поездках Владимира Павленко стала известна из социальных сетей. 15 октября 2021 в 16:11 он публиковал на своей странице в Facebook свое фото в городе Тернополь (а это 420 км от Киева, где зарегистрирован Павленко).

16 октября в 13:54 Павленко опубликовал свое фото из Ивано-Франковской области, в селе Верховина (622 км от Киева).

Следующее сообщение с селфи было опубликовано 17 октября в 9:22 утра, в котором геолокация указана так – Площадь рынок, город Львов. Расстояние от Киева до центра Львова составляет около 540 км.

«Выполнение мер – это вопрос органов внутренних дел. Мы не должны это отслеживать, – сказал он. – Но когда появляется информация, то, конечно, отслеживаем. Честно говоря, я этого не слыхал. Но если есть такая информация, то она выглядит как нарушение условий меры пресечения. Я дам решение, чтобы эту информацию проверили.

На вопрос о том, как долго НАБУ будет собирать доказательства, чтобы передать их суду, он отметил, что спрогнозировать это очень сложно.

«Там на определенном этапе расследовало ГБР, но затем было принято решение о передаче дела по подследственности. Там уже были определенные наработки, – отметил он. – Могу сказать как следователь, что самое худшее, что может происходить с делом, кроме, возможно, коррупционной составляющей, это когда оно передается от одного следователя к другому. Потому прогнозировать не буду. Но, конечно, будет законное решение».

Артем Сытник подчеркнул, что политически он держит себя в курсе того, что происходит в таких резонансных уголовных производствах.

«Поэтому информацию о невыполнении условий меры пресечения я буду проверять», – отметил Артем Сытник.

Напомним, в рамках этого уголовного производства бывший и.о. председателя АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и руководитель Управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили подозреваются в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191). Речь идет о похищении 400 тысяч долларов со счетов АРМА. Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву.

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