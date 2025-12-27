НАБУ разоблачило преступную группу в Верховной Раде: фигурируют действующие нардепы

Верховная Рада. / © УНИАН

Детективы разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Они систематически получали взятки за голосование в парламенте.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

«НАБУ и САП по результатам операции под прикрытием разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде.

В свою очередь народный депутат Алексей Гончаренко проинформировал, что сейчас сотрудники НАБУ заезжают в Правительственный квартал. По его данным, детективы проводит следственные действия в помещении Комитета Совета по транспорту.

Как сообщалось, в начале декабря к народному депутату Анне Скороход пришли с обысками. Представительница партии «За будущее» возглавляла преступную группу. Задокументировано, как депутат вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов. Ее подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за санкции СНБО против конкурентов одной из компаний.

Депутат категорически отвергает обвинения и настаивает на публичности процесса. Она заявила о фальсификации дела.

Впоследствии Скороход избрали меру пресечения в виде залога в размере более 3 млн грн. Эти средства были внесены. Согласно решению суда, на нардепку возложен ряд процессуальных обязанностей. В частности, она обязана сдать на хранение свой загранпаспорт и носить электронное средство контроля (браслет).

