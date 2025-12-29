ТСН в социальных сетях

НАБУ разоблачило "преступную группу" в Верховной Раде: кто получил подозрения

Нардепы наладили схему, как поощрить своих коллег «правильно» голосовать.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Получение неправомерной выгоды нардепами: разоблачена преступная группа

Получение неправомерной выгоды нардепами: разоблачена преступная группа / © Associated Press

НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам, которых считают участниками организованной преступной группы в Верховной Раде.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ рассказали, что эти нардепы «поощряли» своих коллег голосовать так, как им нужно, дополнительными выплатами.

«Группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей. В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов», — говорится в сообщении.

Для организации голосований «координаторы» посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе WhatsApp.

После голосования нардепы передавали своим коллегам деньги.

Среди подозреваемых — 5 народных депутатов Украины. Всем вручены ходатайства об избрании мер. В то же время НАБУ не раскрывает их фамилии.

Напомним, 27 декабря НАБУ и САП заявили, что разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. Они систематически получали взятки за голосование в парламенте.

СМИ узнали имена нардепов, фигурирующих в этом громком деле.

