К народной депутатке Скороход пришли с обысками: детали от НАБУ

Анна Скороход. / © УНИАН

НАБУ и САП совместно разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины. Продолжаются следственные действия. Об обысках в своем доме сообщила представительница партии «За майбутнє» Анна Скороход.

Об этом сообщили в пресс-службе антикоррупционного бюро 5 декабря.

«НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народной депутатом Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия», — говорится в сообщении.

Правоохранители обещают предоставить все детали по делу со временем.

Заявление Скороход

Позже сама депутат подтвердила, что в ее доме проводятся следственные действия.

«Мне нечего скрывать, моя деятельность — на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность через принципиальную позицию», — написала Анна Скороход в Telegram.

В свою очередь, "УП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что Скороход подозревают в получении большой взятки. Задокументировано, как депутат вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов.

Напомним, в прошлом месяце Украину потряс масштабный коррупционный скандал, связанный с чиновниками в энергетической сфере, бизнесменами и министрами. Участники преступной организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия госсектора, в частности на «Энергоатом». Операция, продолжавшаяся 15 месяцев, получила название «Мидас». Были задержаны пять человек и объявлено семь подозрений.

В НАБУ сообщили, что участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины — Че Геваре. Так называли Алексея Чернышева, который находился в правительстве в 2024-25 годах. Зафиксирована передача $1,2 млн и почти 100 тыс. наличными.

18 ноября Чернышеву избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца — до 16 января 2026 года — с возможностью внесения залога в размере 51 600 000 грн. Позже «Схемы» сообщили, что за него был внесен залог.