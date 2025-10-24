- Дата публикации
НАБУ взялось за коррупционную вертикаль Гетманцева в налоговой – политолог
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили деятельность масштабного конвертационного центра, через который из государственного бюджета незаконно выводили более 147 млн. грн.
Причастные к этому преступлению напрямую связаны с главой налогового комитета Совета Данилом Гетманцевым, заявил военный и политолог Кирилл Сазонов.
«Наконец-то НАБУ взялось за коррупционную вертикаль Гетманцева в налоговой. Подозрения получили 11 участников преступной организации, среди которых бывший исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника налоговой в Полтавской области», — отметил Сазонов.
По словам политолога, руководители налоговой в регионе были назначены «по прямому указанию и содействию главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетьманцева».
«Это его люди, его вертикаль. Следствие установило, что конверт-центр действовал благодаря злоупотреблениям должностных лиц ГНС — решения о рискованности плательщиков и налоговые таблицы соглашались за деньги», — подчеркнул Сазонов.
Он добавил, что ранее «людей Гетманцева» ограничивались увольнениями, однако теперь по их схемам «наступает неотвратимая казнь».