ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

НАБУ взялось за коррупционную вертикаль Гетманцева в налоговой – политолог

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Службой безопасности Украины (СБУ) разоблачили деятельность масштабного конвертационного центра, через который из государственного бюджета незаконно выводили более 147 млн. грн.

НАБУ взялось за коррупционную вертикаль Гетманцева в налоговой – политолог

Причастные к этому преступлению напрямую связаны с главой налогового комитета Совета Данилом Гетманцевым, заявил военный и политолог Кирилл Сазонов.

«Наконец-то НАБУ взялось за коррупционную вертикаль Гетманцева в налоговой. Подозрения получили 11 участников преступной организации, среди которых бывший исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника налоговой в Полтавской области», — отметил Сазонов.

По словам политолога, руководители налоговой в регионе были назначены «по прямому указанию и содействию главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетьманцева».

«Это его люди, его вертикаль. Следствие установило, что конверт-центр действовал благодаря злоупотреблениям должностных лиц ГНС — решения о рискованности плательщиков и налоговые таблицы соглашались за деньги», — подчеркнул Сазонов.

Он добавил, что ранее «людей Гетманцева» ограничивались увольнениями, однако теперь по их схемам «наступает неотвратимая казнь».

Дата публикации
Количество просмотров
49
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie