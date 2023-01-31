Нацгвардия США готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем — СМИ

Американские служащие путешествуют в далекие уголки Канады и Норвегии, чтобы привыкнуть к боевым действиям в глубоком снегу и лютом морозе.

В январе члены Национальной гвардии опробовали свои навыки холодной погоды на родной территории: в северном Мичигане.

Об этом пишет Military Times.

На выходных завершились первые десятидневные общевойсковые учения Национальной гвардии «Северный удар 23». Это уже шестой год, когда гвардия организует это мероприятие, которое является частью деятельности армии США, чтобы подготовиться к военному противостоянию в Арктике, где, когда тает лед, водные пути становятся более судоходными, а такие страны как Китай и Россия увеличивают свою военное присутствие.

"Если вы посмотрите на карту с Северного полюса, вы увидите, насколько близко находятся все эти страны", — сказал Military Times в генерал армии Дэн Хокансон, начальник Бюро Национальной гвардии. «И вы тоже видите просторы Арктики. И когда мы наблюдаем за повышением температуры и дальнейшим доступом к Арктике, некоторые из этих сценариев, по которым почти никто не работал бы, поскольку они так сложны, теперь мы начинаем наблюдать, как страны продвигаются к этим территориям. И там будет конкуренция».

Кроме таких противников, как Россия и Китай, в Арктике действуют такие союзники по НАТО, как Норвегия, страны, которые США обязаны были бы поддержать в случае конфронтации.

«Мы должны быть в состоянии отправиться туда, куда может состояться потенциальное сражение, и мы должны обеспечить присутствие там», — добавил Хокансон. «У вас должна быть возможность поехать туда, а не просто поехать туда и выжить — поехать туда, работать и процветать».

Основным направлением учений была полевая артиллерия, участники 20 группы специального назначения работали с передовыми наблюдателями вместе с саперным взводом, который помогал строить импровизированные огневые базы и поддерживать дороги.

Также на месте происшествия были латвийские спецназовцы. .

«Они живут этим изо дня в день, они жили этим поколениями. И во многих случаях эта угроза существует сегодня», – сказал Хокансон. «И вы видите чрезвычайное положение и поддержку Украины. Но также в центре внимания: «Эй, мы должны быть готовы, если что-нибудь случится вдоль нашей границы» Это, определенным образом, чрезвычайная ситуация для граждан», — отметил чиновник.

Во время пресс-конференции он сказал, что намерен не только расширить ротацию своих учений и тренировок, но и модернизировать структуру бригады и дивизии, чтобы более точно отражать действующую армию.

"Я думаю, что то, что мы сегодня увидели, это то, что наши гвардейцы осознали, что... Арктика является важной средой", — Хокансон. "И нам нужно использовать любую возможность, чтобы действительно тренироваться в средах, — просто помнить, что мы можем работать там", — резюмировал он.

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Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что Россия отправляет грузовые самолеты в Китай по 10 раз в неделю. Россияне якобы забирают "военную помощь — экипировку, бронежилеты, шлемы, одежду и т.д.".

В то же время, в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем Си Цзиньпин заверил, что Китай не поставляет оружие России.

Но Белый дом уверяет, что Америка наблюдает, чтобы Китай не помогал России в войне с Украиной.

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