Началась ли уже Третья мировая война — ответ директора Мюнхенской конференции безопасности

Бенедикт Франке / © Getty Images

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Нынешнюю ситуацию нельзя называть Третьей мировой войной. Несмотря на эскалации, великие государства не воюют друг с другом напрямую, по крайней мере, пока.

Такое мнение высказал Бенедикт Франке, исполнительный директор Мюнхенской конференции безопасности, пишет «Украинская правда».

«Я так не считаю. Да, правда, что мы видим сейчас много конфликтов. И правда, что есть немало проблем, многие из которых в определенной степени связаны между собой. Но это еще не мировая война», — ответил он на вопрос, действительно ли мир приближается к мировой войне.

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Он отметил, что большинство стран в мире не принимают прямого участия ни в одном из текущих конфликтов.

«Я считаю, что одной из ключевых проблем является уменьшение роли Организации Объединенных Наций и других механизмов глобального управления, что открывает простор для дальнейшего ухудшения, фрагментации, поляризации. Поэтому правильный подход ко всем этим конфликтам — это сделать все возможное, чтобы укрепить ООН, укрепить международную систему, основанную на правилах, присоединить к ней страны Глобального Юга и принять все необходимые меры, чтобы больше стран вновь заинтересовались многосторонним сотрудничеством», — объяснил он.

Ранее Wall Street Journal писал, что Третья мировая война вот-вот начнется или, возможно, уже началась, но человечество еще не осознало этого.

Причинами нового глобального противостояния WSJ называет ревизионизм Москвы и Пекина.

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Сегодня Россия и Китай мечтают о былой имперской славе, стремятся создать или восстановить свои сферы влияния и исправить то, что они считают исторической несправедливостью, как потеря Украины или Тайваня, указывают авторы статьи.

Китай и Россия считают, что современный «международный порядок, основанный на правилах», является только инструментом для американского господства в мире. Поэтому они хотят разрушить этот порядок, чтобы установить собственное господство.

Большинство европейцев и американцев считают, что Третья мировая война может начаться уже через 5–10 лет — и будет ядерной. Самый вероятный сценарий — конфликт с Россией.

Третья мировая война фактически уже продолжается, потому что в российско-украинское противостояние вовлечена большая часть развитых стран, считает глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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