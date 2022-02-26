Началась подготовка к отключению России от SWIFT - Кулеба

Началась подготовка к отключению России от SWIFT - Кулеба

Все страны согласовали введение этой санкции против России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что началась подготовка к отключению России от международной платежной системы SWIFT.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Официальное решение еще не оформлено, но уже началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции. Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вартикаль украинской дипломатии — от Президента Украины до атташе в украинском посольстве. Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины ", – написал Кулеба.

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