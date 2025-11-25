ТСН в социальных сетях

Началась виртуальная встреча Коалиции желающих по Украине: что будут обсуждать

Участники обсуждают развитие мирного плана для Украины и координацию международной поддержки будущего соглашения.

Коалиции желающих

Коалиции желающих / © Associated Press

Началась онлайн-встреча Коалиции желающих, посвященная обсуждению развития мирного плана по Украине.

Об этом сообщает Sky News.

По данным организаторов, в телефонной конференции принимают участие лидеры Великобритании и Франции – Кир Стармер и Эммануэль Макрон – а также представители более 30 стран. Участники коалиции обязались поддерживать любое будущее мирное соглашение и способствовать его реализации.

Целью встречи является координация международных усилий по обеспечению стабильности и поддержки переговорного процесса по прекращению войны в Украине.

Ранее сообщалось, Трамп и Зеленский готовятся к решающим переговорам. Президенты могут встретиться в Вашингтоне на этой неделе, чтобы согласовать окончательные детали 19-пунктного соглашения по Украине.

