- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 1 мин
Началась виртуальная встреча Коалиции желающих по Украине: что будут обсуждать
Участники обсуждают развитие мирного плана для Украины и координацию международной поддержки будущего соглашения.
Началась онлайн-встреча Коалиции желающих, посвященная обсуждению развития мирного плана по Украине.
Об этом сообщает Sky News.
По данным организаторов, в телефонной конференции принимают участие лидеры Великобритании и Франции – Кир Стармер и Эммануэль Макрон – а также представители более 30 стран. Участники коалиции обязались поддерживать любое будущее мирное соглашение и способствовать его реализации.
Целью встречи является координация международных усилий по обеспечению стабильности и поддержки переговорного процесса по прекращению войны в Украине.
Ранее сообщалось, Трамп и Зеленский готовятся к решающим переговорам. Президенты могут встретиться в Вашингтоне на этой неделе, чтобы согласовать окончательные детали 19-пунктного соглашения по Украине.