Трамп, Си и Путин начали переговоры на саммите АТЭС в Китае / © Associated Press

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Сегодня, 19 ноября, лидер Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и диктатор Российской Федерации Владимир Путин провели историческую встречу на полях саммита АТЭС Шэньчжэни. Трехсторонние переговоры продолжались около полутора часов.

Что известно о трехсторонних переговорах читайте на сайте ТСН.ua.

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Саммит состоялся на роскошном курорте Kylin Villa, расположенном на берегу озера среди пышных предгорий в районе Наньшань города Шэньчжэнь. СМИ пишут, что встречу перенесли по меньшей мере на полтора часа. Ведь перед началом Трамп и Си устроили незапланированный поздний обед. Путин с ними не обедал, а приехал в курорт непосредственно на встречу.

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Перед началом основной встречи лидеры вместе сделали общую фотографию на фоне флагов своих стран. В то же время, Трамп, Си и Путин не пожали друг другу руки, но выступили со вступительными заявлениями. В числе ключевых тем встречи они назвали ядерное разоружение и войну России против Украины. А еще все трое отметили важность сотрудничества между ведущими ядерными государствами мира.

Начало встречи лидеров Китая, Соединенных Штатов Америки и России. / © Associated Press

Заявления Си об ядерке и «красных линиях»

Во время вступительного слова Си Цзиньпин заявил, что это первый случай, когда главы Китая, США и России встречаются в таком формате, поэтому это событие имеет «прорывное значение».

По его словам, три государства должны совместно поддерживать мир и стабильность в мире, а также вносить больший вклад в «прогресс человечества» и отвечать на «глобальные вызовы».

По данным Синьхуа, пишет Bloomberg, Си заявил о четырех принципах отношений между КНР, РФ и США: взаимное уважение, мирное сосуществование, взаимовыгодное сотрудничество и диалог. Его предложения охватывают ядерное разоружение, энергетическую безопасность и механизмы предотвращения военных конфликтов.

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Лидер Китая подчеркнул, что «важно не пересекать красные линии друг друга». По его словам, «ядерную войну невозможно выиграть, и ее никогда нельзя допустить». Си высказался о сотворении мира, «свободного от ядерного оружия».

Кроме того, он призвал Пекин, Вашингтон и Москву уважать суверенитет, политические системы и ключевые интересы друг друга.

Путин выдал заявление о мире

Кремлевский «фюрер» Владимир Путин дерзко высказался о «общей ответственности» Китая, России и США за поддержание «международного мира и безопасности». Диктатор напомнил, что эти три страны победительницы во Второй мировой войне. По его словам, они должны «хранить и укреплять систему международного права».

Также Путин заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин якобы имеют «многие общие интересы в урегулировании региональных конфликтов».

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«Я убежден, что Россия, США и Китай, наши народы способны внести значительный вклад в укрепление мира и стабильности в мире, если мы будем конструктивно сотрудничать на основе взаимного уважения, равенства и баланса интересов», — сказал российский «фюрер».

Кроме того, Путин сообщил, что обсуждал Украину во время своих предыдущих встреч на саммите с Си и Трампом.

Трамп высказался о войне в Украине

Американский лидер Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу возможного приближения завершения войны в Украине.

«Я думаю, что определенные сдвиги происходят. Думаю, Путин и, надеюсь, другая сторона также хотят положить конец этой войне», — заявил президент США.

Несмотря на невысокие ожидания по поводу конкретных договоренностей по итогам сегодняшней встречи, Трамп не исключил такого сценария.

«Увидим, сможем ли мы чего-нибудь достичь», — сказал он перед тем, как журналистов попросили покинуть зал и переговоры продолжились в закрытом формате.

Заявление о встрече, «творящей историю»

По его словам, никакие проблемы так и не были решены», отказавшись от переговоров с лидерами, где есть разногласия.

«Слишком часто бывшие лидеры избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия, а мы чувствуем обратное. Ни один мир никогда не был достигнут из-за уменьшения возможностей для взаимодействия и совместного выступления. Мы выбираем другой курс», — подчеркнул он, обратившись к Путину и Си.

Кроме того, Трамп заявил, что «исторический саммит» предлагает США, Китаю и России шанс «искать новые возможности и подходы» для решения ряда «очень важных вопросов».

«Все в этой комнате знают, и мы надеемся создать лучшее будущее для всех нас», — сказал он.

По словам Трампа, он, Си и Владимир Путин «действительно творят историю», ведь им «есть многое обсудить».

«Мы несем особую ответственность за поддержку открытого, уважительного и продуктивного диалога по вопросам, влияющим не только на наших людей, но и на всю планету», — добавил пафосно глава Белого дома.

Встреча Си, Трампа и Путина.

В Китае состоялась историческая трехсторонняя встреча лидеров Китая Си Цзиньпина, США — Дональда Трмпа, и России — Владимира Путина. / © Associated Press

В Китае состоялась историческая трехсторонняя встреча лидеров Китая Си Цзиньпина, США — Дональда Трмпа, и России — Владимира Путина. / © Associated Press

В Китае состоялась историческая трехсторонняя встреча лидеров Китая Си Цзиньпина, США — Дональда Трмпа, и России — Владимира Путина. / © Associated Press

В Китае состоялась историческая трехсторонняя встреча лидеров Китая Си Цзиньпина, США — Дональда Трмпа, и России — Владимира Путина. / © Associated Press

В Китае состоялась историческая трехсторонняя встреча лидеров Китая Си Цзиньпина, США — Дональда Трмпа, и России — Владимира Путина.

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