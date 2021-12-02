Начали действовать новые европейские санкции против режима Лукашенко: кто в "черном списке"

В Евросоюзе уже готовится шестой пакет санкций.

Евросоюз опубликовал "черный список" белорусских физлиц и компаний, подпадающих под санкции. Санкции действуют с сегодняшнего дня, их уже опубликовали в официальном журнале ЕС.

Об этом 2 декабря говорится в сюжете ТСН.16:45.

Так, в черный список Евросоюз внес фамилии не только тех, кого считает причастными к миграционному кризису, но и тех, кто последовательно поддерживает политику Лукашенко. Под санкциями, например, оказался спикер белорусского МИД Анатолий Глаз, который особенно яро защищал Лукашенко, когда Беларусь принудительно посадила пассажирский самолет с оппозиционным журналистом на борту. Есть в перечне и руководитель белорусского национального телевидения Марат Марков – он первым взял интервью у задержанного Протасевича. А еще, утверждают в ЕС, запугал работников телеканала ОНТ, бунтовавших после президентских выборов 2020-го.

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В перечне – несколько фамилий судей, выносивших политически мотивированные приговоры оппозиционерам. И, конечно, те, кого ЕС считает виновными в обострении миграционного кризиса. Анатолий Лаппо — руководитель Госпогранкомитета Беларуси. По мнению ЕС, он ответственен за незаконное пересечение европейских рубежей мигрантами. А Игорь Крючков – начальник отдельной службы спецслужб Госпогранкомитета – за доставку мигрантов к границам, считают в Брюсселе.

Всего в списке – 17 фамилий, им запрещают въезд в ЕС и замораживают их счета здесь. Если они, конечно, есть. Компаний, которым запретят какие-либо операции с Евросоюзом, в перечне 11. Это туристические фирмы, организовавшие поездки в Беларусь с Ближнего Востока, размещавшие мигрантов отели, авиакомпании, привозившие мигрантов. Среди них " БелАвиа", которая уже была под санкциями ЕС, и сейчас удар по белорусскому национальному перевозчику значительно болезненнее. Две трети своего авиапарка "БелАвиа" арендует у европейских фирм. А теперь лизинговые контракты с ней разорвут.

Новости мира: ЕС опубликовал "черный список" белорусских физлиц и компаний

В Беларуси пока никак не отреагировали, но раньше Александр Лукашенко говорил, что все эти меры для него – мизер.

Тем временем "черный список" ЕС вскоре может стать еще длиннее — здесь уже готовят шестой пакет санкций. И в нем могут оказаться до трехсот человек и компаний.

Напомним:

2 декабря Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Беларуси. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.

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