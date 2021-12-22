Начальники генштабов США и России провели переговоры: что известно

Стороны обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности". Частные детали разговора не разглашаются.
Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли провел переговоры с начальником генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Об этом сообщает пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов США.
Стороны обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности". Частные детали разговора не разглашаются.
"Телефонный звонок — продолжение общения между обоими лидерами для снижения напряженности и оперативного устранения конфликта", — отметили в Объединенном комитете.
В Минобороны РФ добавили, что стороны обсуждали международную безопасность. Предыдущий телефонный разговор Милли и Герасимова состоялся 23 ноября.
Ранее генерал Марк Милли рассказал, что мир входит в период повышенной нестабильности.
Напомним, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ.
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