Начальники генштабов США и России провели переговоры: что известно

Начальники генштабов США и России провели переговоры: что известно

Стороны обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности". Частные детали разговора не разглашаются.

Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли провел переговоры с начальником генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного комитета начальников штабов США.

Стороны обсудили "актуальные вопросы региональной безопасности". Частные детали разговора не разглашаются.

"Телефонный звонок — продолжение общения между обоими лидерами для снижения напряженности и оперативного устранения конфликта", — отметили в Объединенном комитете.

В Минобороны РФ добавили, что стороны обсуждали международную безопасность. Предыдущий телефонный разговор Милли и Герасимова состоялся 23 ноября.

Ранее генерал Марк Милли рассказал, что мир входит в период повышенной нестабильности.

Напомним, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ.

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